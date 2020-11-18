Madenci kurban kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madenci kurban kesti

İHA

Madenci kurban kesti

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil eksi 360eksi 460’taYeni Pano Üretim Ayağında ve Mekanize ayaklarında inceleme yaptı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletme Müdürlüğü 2’nci, 3’ncü ve 4’ncü kartiyelerinin eksi 360eksi 460 kodlarında yeni açılan pano ayak üretim ve mekanize ayaklarında kazasız belasız üretim için kurban kesildi.
0816 vardiyası öncesinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler dikkate alınarak düzenlenen törende önce Kuran okunarak dualar edildi. Okunan Kuran ve duaların ardından Gelik Yeni Kuyu başında madencilerin ve katılımcıların salavat ve duaları eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi.
Kurban kesim törenine TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Karadon Müessese Müdür Yardımcısı Recep Ayyıldız, TTK Armutçuk Müessese Müdür Yardımcısı Cüneyt Yamudi, Karadaon Müessesesi yöneticileri, GMİS Karadon Şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı.
Kurban Kesim töreninin ardından TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil birlikte ocağa inerek eksi 360eksi 460 kodlarında yeni açılan pano ayak üretim ve mekanize ayaklarında incelemelerde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kdz. Ereğli’de ortak kullanım alanları ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de ortak kullanım alanları ilaçlanıyor
Ormanlı Belediyesi Covid-19 salgını ile mücadelesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Ormanlı Belediyesi Covid-19 salgını ile mücadelesini ...
ZBEÜ Kütüphanede basılı yayın sayısı 170 bini aştı
YEREL HABERLER ZBEÜ Kütüphanede basılı yayın sayısı 170 bini aştı
ZBEÜ’nün tüm kampüsleri “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı
YEREL HABERLER ZBEÜ’nün tüm kampüsleri “Sıfır Atık Belgesi” almaya ...
TIR dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER TIR dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 9 kişi ...
Zonguldak'ta sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sonbahar güzelliği
Uygulama esnasında durdurulan kamyonete Roma dönemine ait mezar Steli ele geçirildi
YEREL HABERLER Uygulama esnasında durdurulan kamyonete Roma dönemine ...
Prof. Dr. Pişkin: Antibiyotiklerin koronavirüse etkisi yok
YEREL HABERLER Prof. Dr. Pişkin: Antibiyotiklerin koronavirüse ...
İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okullara belgelerini verdi
YEREL HABERLER İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okullara belgelerini ...
Tırın dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 9 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tırın dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 9 göçmen ...
Balıkçılar palamuttan sonra hamsiden umutlu
YEREL HABERLER Balıkçılar palamuttan sonra hamsiden umutlu
Yabancı bayraklı gemide uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Yabancı bayraklı gemide uyuşturucu hap ele geçirildi
Zonguldak’tan İzmir’e yardım desteği
YEREL HABERLER Zonguldak’tan İzmir’e yardım desteği
Filyos Belediye Başkanı korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Filyos Belediye Başkanı korona virüse yakalandı
Jandarmadan makaron operasyonu 4 bin 880 adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan makaron operasyonu 4 bin 880 adet makaron ...
Tekin," Bütcemizi her yıl artırdık
YEREL HABERLER Tekin," Bütcemizi her yıl artırdık
Bozkurt, kooperatif yöneticileri ile muhtarları ağırladı
YEREL HABERLER Bozkurt, kooperatif yöneticileri ile muhtarları ...
Başkan Posbıyık, yatırımcıları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık, yatırımcıları ağırladı
Erdemir, Korona virüs önlemlerine rap şarkıyla dikkat çekti
YEREL HABERLER Erdemir, Korona virüs önlemlerine rap şarkıyla dikkat ...
Kış mevsimi tedbirleri Vali Tutulmaz başkanlığında görüşüldü
YEREL HABERLER Kış mevsimi tedbirleri Vali Tutulmaz başkanlığında ...
Fren yerine gaza basınca yayaya çarptı
YEREL HABERLER Fren yerine gaza basınca yayaya çarptı
Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu
Zonguldak’ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
Garajdan çıktığı sırada yayaya çarptı
YEREL HABERLER Garajdan çıktığı sırada yayaya çarptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X