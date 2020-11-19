Zonguldak'ta hareketli anlar Öfkeli kadın bıçağı boynuna dayayıp ekiplere direndi

Zonguldak'ta 35 yaşındaki kadın elindeki bıçakla kendini bir iş yerine girerek ekiplere direndi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Kadırga Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. İddialara göre 35 yaşındaki Sevilay K. isimli kadın bir süre önce ikamet ettiği apartmanda komşuları tartışma yaşadı. Tartışmaların devam etmesi üzerine Sevilay K. isimli kadın, ilk önce apartmanın önünde ateş yaktı. İtfaiyenin küçük çaptaki yangını söndürmesinin ardından bu kez de eline bıçak alarak apartmanın girişindeki işyerine girdi.

Burada polis ekiplerine direnen Sevilay K., ekiplerin ikna çabası sürerken yaklaşmaları halinde kendine zarar vereceğini söyledi. Psikolog ve müzakereci olay yerine çağrılarak kadınla görüştürüldü. Ekiplerin görüşerek sakinleştirdiği kadın; müzakereci ile uzun süre görüşme yaptı.

İş yerinin boşaltılmasının ardından acil sağlık ekiplerine ait ambulans da iş yerinin önüne yanaştırıldı.

Uzun süre elinden bıçağı bırakmayan Sevilay K. ikna çalışmalarının ardından teslim oldu. Ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı.

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