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Zonguldak’ta kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlıyor

İHA

Zonguldak’ta kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlıyor

Zonguldak il merkezi ve bağlı ilçelerinde kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık 2020’de başlıyor.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 1 Nisan 2017 Tarihli “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in Kış Lastiği Zorunluluğu başlıklı 5/1 maddesi uyarınca; Türkiye’de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu.
Zonguldak Valilik makamınca il sınırları içinde seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet türü araçlar ve ticari taksiler Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca “A” türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde (ticari araçlar) 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu hale getirildi.
Valilik Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada da “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına kış lastiği kullanımı denetimlerine ağırlık verilecektir. Kış lastiği kullanılması zorunlu olmasına rağmen kullanmadığı tespit edilen araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi uyarınca idari para cezası uygulanarak trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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