Devrek’te banklar ve oturaklar kaldırıldı

Devrek’te koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, belediye ekipleri tarafından kentteki bank ve oturaklar kaldırıldı.

Devrek Belediyesi koronavirüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında, şehrin alan, park ve bahçelerindeki oturak ve bankları kaldırdı. Ağaçlı ve sabit olan banklara da vatandaşların oturmamaları için tel örgü çekti.

Koronavirüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında Devrek Belediyesi “Sizin Sağlığınız İçin Geçici Bir Süreliğine Bankları Kaldırdık” ilkesiyle pandemi uyarılara kulak asmayan vatandaşlara karşı Devrek’in en işlek noktalarından Cumhuriyet Alanı, Dr. Veysel Atasoy, Atatürk, İsmetpaşa, Vedat Ali Özkan caddeleri ile parklarda bulunan bank ve oturakları geçici bir süreliğine kaldırarak, belediyeye ait depoya götürdü.

Sökülemeyen bazı bank ve oturaklara ise belediye ekipleri tarafından tel örgü çekildi. Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığını korumak amaçlı olduğunu belirten Devrek Belediye Başkanı Bozkurt, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile sigara yasağına uymalarını, istedi.

Başkan Bozkurt, “Bizler halkımızın sağlığından sorumluyuz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, aile, konu komşu ziyaretlerinden kaçınmalarını, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile sigara yasağına uymalarını istiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarında yanlarında olmak için hazırda bekliyoruz. Bize 0545 372 0372 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirler.”diye konuştu.

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