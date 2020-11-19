Kılıçdaroğlu'ndan, Çakıcı açıklaması (2)

SAFRAN HASADINA KATILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Safranbolu ilçesinde safran hasadına katıldı. Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında hasat yapan Kılıçdaroğlu, safran ve safran çayı hakkında üreticilerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, ardından kentten ayrıldı.
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Yasin ALDEMİR
2020-11-19 17:54:17
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