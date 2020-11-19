Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 gram uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Kdz Ereğli ve Merkez bölgesinde yaptıkları operasyonda; U.T. (31) ve B.İ. (29) isimli şüpheliler; yapılan takip sonucu Narkotimlerce yakalandı. Operasyonda 15 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edilen 2 bin TL ele geçirildi. Uyuşturucu Madde sattığı tespit edilen U.T. (31) ve B.İ. (29) isimli şahıslar gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.