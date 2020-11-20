Sunexpress Hava Yolları, Zonguldak'tan Almanya'ya uçacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sunexpress Hava Yolları, Zonguldak'tan Almanya'ya uçacak

İHA

Sunexpress Hava Yolları, Zonguldak'tan Almanya'ya uçacak

Zonguldak Havalimanı pistinin uzatma ve genişletme işlemleri bittikten sonra Sunexpress Hava Yolları AlmanyaZonguldak seferlerine başlayacağını açıkladı.
Yaz sezonunda bölgedeki gurbetçiler için Almanya ile Zonguldak Havalimanına uçak seferlerinin bilet satışları başladı. ZONHAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kahya Zonguldak Havalimanına olan ilginin her geçen gün artığını belirterek, "Daha önce yayınladığımız Corendon Havayolları 2021 yaz programından sonra Sunexpress Havayollarıda Zonguldak seferlerini bugün itibariyle satışa açtı. Tüm hemşehrilerimize, havayolu şirketlerimize ve Karaelmas bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim şu virüs illetinden kurtulmayı ve tüm hemşehrilerimize memleketlerinde izin yapmayı nasip eylesin. Ayrıca seferlerde saat değişiklikleri, tarih değişiklikleri, gün değişiklikleri olabilir. Salgının seyrine göre seferlerin başlama tarihleri arz ve talebe göre öne çekilebilir. Bunu şimdiden kimsenin kestirmesi mümkün değildir. Yine talep doğrultusunda sefer sayıları daha da artabilir" dedi.
Almanya'dan direk uçuş seferleri şu şekilde olacak:
Her hafta Salı günü 18 Mayıs 26 Ekim arası DüsseldorfZonguldak saat 08.40 ile ZonguldakDüsseldorf saat 17.00'da. Her hafta Cuma günleri ise 01 Temmuz29 Ekim, DüsseldorfZonguldak saat 08.40 ile ZonguldakDüsseldorf saat 17.00.
Corendon Hava Yollarının uçuş seferleri ise şu şekilde olacak:
Her Pazartesi günü 17 Mayıs25 Ekim DüsseldorfZonguldak saat 07.00 ile ZonguldakDüsseldorf saat 12.15'te. Her Cuma günü ise 14 Mayıs29 Ekim DüsseldorfZonguldak saat 07.00 ile ZonguldakDüsseldorf saat 12.15.
Köln şehrinden ise; Cumartesi günleri 15 Mayıs23 Ekim KölnZonguldak saat 04.50 ile ZonguldakKöln saat 10.50'de sefer düzenlenecek. Münster şehrinden uçak seferlerinin, Çarşamba günleri 01 Temmuz27 Ekim, MünsterZonguldak saat 07.15 ile ZonguldakMünster saat 12.30 arası olacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gökçebey Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Gökçebey Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk korona virüse ...
Çaycuma'da çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Çaycuma'da çıkan yangın paniğe neden oldu
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Kılıçdaroğlu'ndan, Çakıcı açıklaması (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'ndan, Çakıcı açıklaması (2)
Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu, kısıtlamanın detaylarını açıkladı
YEREL HABERLER Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu, kısıtlamanın ...
Belediye hizmete ara verilecek tesisleri açıkladı
YEREL HABERLER Belediye hizmete ara verilecek tesisleri açıkladı
Yoğunluk haritası kırmızıya dönen Zonguldak'ta ürküten tablo Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Tosun, “Zonguldak'ta yoğun bakım olarak neredeyse yüzde 50’ye yakın kapasiteyle; yüzde 100 doluluk oranında çalışmaktayız"
YEREL HABERLER Yoğunluk haritası kırmızıya dönen Zonguldak'ta ...
Komşusuyla tartışan kadın cinnet getirdi
YEREL HABERLER Komşusuyla tartışan kadın cinnet getirdi
Ihtiyaç sahibi çocuklar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tablet verildi
YEREL HABERLER Ihtiyaç sahibi çocuklar için İlçe Milli Eğitim ...
Devrek’te banklar ve oturaklar kaldırıldı
YEREL HABERLER Devrek’te banklar ve oturaklar kaldırıldı
Zonguldak’ta kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlıyor
YEREL HABERLER Zonguldak’ta kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 ...
Zonguldak'ta hareketli anlar Öfkeli kadın bıçağı boynuna dayayıp ekiplere direndi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta hareketli anlar Öfkeli kadın bıçağı ...
Kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
YEREL HABERLER Kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Madenci kurban kesti
YEREL HABERLER Madenci kurban kesti
Kdz. Ereğli’de ortak kullanım alanları ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de ortak kullanım alanları ilaçlanıyor
Ormanlı Belediyesi Covid-19 salgını ile mücadelesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Ormanlı Belediyesi Covid-19 salgını ile mücadelesini ...
ZBEÜ Kütüphanede basılı yayın sayısı 170 bini aştı
YEREL HABERLER ZBEÜ Kütüphanede basılı yayın sayısı 170 bini aştı
ZBEÜ’nün tüm kampüsleri “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı
YEREL HABERLER ZBEÜ’nün tüm kampüsleri “Sıfır Atık Belgesi” almaya ...
TIR dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER TIR dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 9 kişi ...
Zonguldak'ta sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sonbahar güzelliği
Uygulama esnasında durdurulan kamyonete Roma dönemine ait mezar Steli ele geçirildi
YEREL HABERLER Uygulama esnasında durdurulan kamyonete Roma dönemine ...
Prof. Dr. Pişkin: Antibiyotiklerin koronavirüse etkisi yok
YEREL HABERLER Prof. Dr. Pişkin: Antibiyotiklerin koronavirüse ...
İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okullara belgelerini verdi
YEREL HABERLER İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okullara belgelerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X