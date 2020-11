Sunexpress Hava Yolları, Zonguldak'tan Almanya'ya uçacak

Zonguldak Havalimanı pistinin uzatma ve genişletme işlemleri bittikten sonra Sunexpress Hava Yolları AlmanyaZonguldak seferlerine başlayacağını açıkladı.

Yaz sezonunda bölgedeki gurbetçiler için Almanya ile Zonguldak Havalimanına uçak seferlerinin bilet satışları başladı. ZONHAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kahya Zonguldak Havalimanına olan ilginin her geçen gün artığını belirterek, "Daha önce yayınladığımız Corendon Havayolları 2021 yaz programından sonra Sunexpress Havayollarıda Zonguldak seferlerini bugün itibariyle satışa açtı. Tüm hemşehrilerimize, havayolu şirketlerimize ve Karaelmas bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim şu virüs illetinden kurtulmayı ve tüm hemşehrilerimize memleketlerinde izin yapmayı nasip eylesin. Ayrıca seferlerde saat değişiklikleri, tarih değişiklikleri, gün değişiklikleri olabilir. Salgının seyrine göre seferlerin başlama tarihleri arz ve talebe göre öne çekilebilir. Bunu şimdiden kimsenin kestirmesi mümkün değildir. Yine talep doğrultusunda sefer sayıları daha da artabilir" dedi.

Almanya'dan direk uçuş seferleri şu şekilde olacak:

Her hafta Salı günü 18 Mayıs 26 Ekim arası DüsseldorfZonguldak saat 08.40 ile ZonguldakDüsseldorf saat 17.00'da. Her hafta Cuma günleri ise 01 Temmuz29 Ekim, DüsseldorfZonguldak saat 08.40 ile ZonguldakDüsseldorf saat 17.00.

Corendon Hava Yollarının uçuş seferleri ise şu şekilde olacak:

Her Pazartesi günü 17 Mayıs25 Ekim DüsseldorfZonguldak saat 07.00 ile ZonguldakDüsseldorf saat 12.15'te. Her Cuma günü ise 14 Mayıs29 Ekim DüsseldorfZonguldak saat 07.00 ile ZonguldakDüsseldorf saat 12.15.

Köln şehrinden ise; Cumartesi günleri 15 Mayıs23 Ekim KölnZonguldak saat 04.50 ile ZonguldakKöln saat 10.50'de sefer düzenlenecek. Münster şehrinden uçak seferlerinin, Çarşamba günleri 01 Temmuz27 Ekim, MünsterZonguldak saat 07.15 ile ZonguldakMünster saat 12.30 arası olacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.