Zonguldak’ta 18 bin 168 izolasyon denetimi gerçekleştirildi

Zonguldak'ta il ve ilçe genelinde salgın denetim merkezince 361 ekip ve 2 bin 226 personel tarafından 18 bin 168 denetleme gerçekleştirildi.

Denetimlerde il ve ilçe denetimlerinde kurallara uymayanlara ceza uygulandı. İl genelinde 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren 361 ekip 2 bin 226 personel tarafından 203 ihbar değerlendirildi. 2 bin 830 resen denetleme gerçekleştirildi. Buna göre 29 iş yerine 1. uyarı, 8 iş yerine 2.uyarı ve ceza, 41 kişiye izolasyona uymama cezası verilirken 18 bin 168 izolasyon denetimi yapıldı. Korona virüsle mücadelede denetimleri aralıksız devam edeceği ve vatandaşların kurallara uymaları gerektiği belirtildi.

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