Zonguldak'ta adaylar KPSS'de ter döküyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta KPSS ortaöğretim sınavı başladı.

ÖSYM tarafından 22 Kasım Pazar günü uygulanan KPSS ortaöğretim sınavı saat 10.15'te yurt genelinde başladı. 130 dakika sürecek olan 2020 KPSS ortaöğretim sınavında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Zonguldak'ta sınava girecekleri binalara gelen adaylar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları doğrultusunda güvenlik kontrolünde üstleri arandıktan sonra sınavın yapılacağı salonlara yönlendirildi. İçişleri Bakanlığınca 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sınava girecek olan adayların yanında yalnızca refakat edebilecek bir yakını sınav binalarına geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.