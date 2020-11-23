Baba ve oğul koronavirüsten hayatlarını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde baba ve oğul yeni tip Covid19'a yakalanarak hayatlarını kaybetti.

İlçenin Hacımusa Köyü Herkime Mahallesinde yaşayan baba ve oğul korona virüs tedavisi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi' nde hayatını kaybetti. Önce baba Hacı İlyas Saraç (80) Covid19 yüzünden 7 Kasım'da vefat etti. Daha sonra oğlu Hacı Mustafa Saraç (60) 'ta korona virüsüne yenik düştü. Baba ve oğlunun cenazeleri köyde toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.