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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrek’te 2 esnafa kapatma cezası uygulandı

İHA

Devrek’te 2 esnafa kapatma cezası uygulandı

Devrek Belediyesi, pazaryerinde faaliyette bulunan 2 esnafın tezgahını pandemi kurallarına uygun olmadığı gerekçesi ise bir haftalığına kapattı.
Devrek Belediyesi pandemi, maske, mesafe ve hijyenik kurallara uymadığı gerekçesiyle 2 pazarcı esnafını encümen kararıyla geçici süreliğine bir hafta tezgah açmama cezası uyguladı. Devrek pazaryerinde zabıta ve polis ekipleri halk pazarında koronavirüs önlemlerine yönelik denetim yaptı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan 2 pazarcı esnafına bir haftalığına tezgah açamama cezası verildi. Ceza alan esnafın işyerlerinin önüne de “Bu tezgah sahibi pandemi kurallarına uymadığından belediye encümeninin aldığı kararla kapatılmıştır” levhası asıldı.
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, halkın sağlığının kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Halkımızın sağlığıyla kimsenin oynamasına izin vermeyeceğiz” dedi. Başkan Bozkurt, “Zabıta ekiplerimizin yaptığı denetimlerde sebze ve meyve tezgahı açan 2 esnafın pandemi kurallarını ihlal ettiğini, alınan tedbirlere uymadığını saptadık. Pandemi kurallarına uymayan bu esnafımızı bir haftalığına encümen kararıyla pazardan men ettik. Vatandaşlarımızın düzenli şekilde pazardan alışveriş yapmaları için sık sık kontrollerimiz devam ediyor. Pazarcı esnafımızı da pandemi kurallarına uymaları konusunda sürekli uyarıyoruz. Halkımızın sağlığı için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir ”dedi.

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