Zonguldak'ta özel kıyafetlerle denetim yapıldı

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Zonguldak Gazipaşa Caddesi üzerinde özel kıyafetli polisler tarafından maske, sosyal mesafe ve sigara denetimleri yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını mücadele nedeniyle alınan ek tedbirler kapsamında Gazipaşa Caddesi ve Milli Egemenlik Caddesi üzerinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler özel kıyafetlerle denetim gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca korona virüsle mücadelede kapsamında maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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