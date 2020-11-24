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Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 yaralı (2)

DHA

Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 3 ölü, 1 yaralı (2)


ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Şerife Tekin de hayatını kaybetti. Ölen bebeğin annesi Gamze Tekin'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-11-24 00:17:50

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