Karantina ihlali, HES kodu kontrolünde tespit edildi

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, valiliğe girişte HES kodu sorgulaması yapılan Ayşe A.'nın, Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu ve karantinada olması gerektiği belirlendi. Ayşe A., ambulansla yurda götürüldü.
Zonguldak Valiliği binasına öğle saatlerinde gelen Ayşe A.´nın, HES kodu sorgulamasında Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu belirlendi. Evinde karantina altında olması gerekirken dışarı çıkan Ayşe A. için sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla valiliğe gelen sağlık ekipleri, Ayşe A.'yı yurda götürdü. Ayşe A.'nın 14 gün yurtta karantinada tutulacağı ve hakkında adli işlem yapılacağı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-11-24 14:57:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.