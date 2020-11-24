Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı

Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı yeni kararlarla , kreşler ve gündüz bakım evleri yüz yüze eğitimin faaliyetleri devam edeceği belirlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan son genelge kapsamında, Zonguldak İl Hıfzıssıhha kurulu da yeni kararlar aldı.

Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı yeni kararlarla, kreşler ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim devam edileceği belirlendi. Trafikte araçta tek kişi olsa dahi şahısların mutlaka maske takması konusunda yeni kararlar alındı.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının sağlanması, yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla Valilik/Kaymakamlıklar ile bağlı taşra birimlerince etkin bir şekilde denetlenmesi, ayrıca özel araç içerisinde aynı aileden olmayan birden fazla kişi olduğu durumlarda ve güvenlik, trafik uygulamalarında iletişim anında araçta tek kişi olsa dahi şahısların mutlaka maske takması gereklidir. Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

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