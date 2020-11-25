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Eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezasını Yargıtay onadı

DHA

Eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezasını Yargıtay onadı


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz Özgür'ün (41) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Sezai Özgür'e (42) verilen 9 yıl hapis cezasının istinaf mahkemesince bozulması üzerine verilen 19 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Avukat Mustafa Hayati Çalıcıoğlu, Yargıtay'ın bomba düzeneğini kasten adam öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirdiğini söyledi. 
Olay, 18 Temmuz 2017´de Ereğli ilçesinde meydana geldi. Fabrikada çalışan Sezai Özgür, boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz Özgür´ün otomobilinin altına internetten araştırarak çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Aynı fabrikada çalışan Yeliz Özgür, iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindiğinde görevlilerin bomba düzeneğini fark etmesiyle aracını durdurarak kaçtı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldıktan sonra bomba imha uzmanı tarafından fünye ile bombayı patlatarak etkisiz hale getirdi. Tutuklanan Sezai Özgür hakkında 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Sezai Özgür'ün `nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan beraatine karar verirken `silahla tehdit´ suçundan 4 yıl, `tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi´ suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yeliz Özgür´ün avukatı Mustafa Hayati Çalıcıoğlu, sanığın müvekkiline karşı `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçunu işlediği gerekçesiyle bir üst mahkemeye itirazda bulundu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi´nde görülen duruşmada Sezai Özgür'ün 'silahla tehdit´ suçunu değil `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçunu işlediğine karar vererek yerel mahkemenin kararını bozdu. Yeniden yargılanan Sezai Özgür, bu kez `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 14 yıl, `tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi´ suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sezai Özgür'ün avukatının itirazı sonucu dosya bu kez Yargıtay'a gönderildi. 
YARGITAY ONADI, 19 YIL HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ 
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, bomba düzeneğini, `öldürmeye teşebbüs´ sayarak sanığın 19 yıllık hapis cezasını onadı. Boşanma davası devam ederken, Yeliz Özgür'ün avukatı Mustafa Hayati Çalıcıoğlu, karar ile adaletin yerini bulduğunu söyledi. Yerel mahkemenin kararına itiraz etmekte haklı olduklarını baştan beri bomba düzeneği yerleştirmesinin `adam öldürmeye teşebbüs´ suçunu oluşturduğunu savunduklarını anlatarak, şöyle dedi: 
"Sanığın bomba düzeneği yerleştirmesiyle ilgili yerel mahkeme öldürme kastı olmadığı gerekçesiyle sadece tehditten 4 yıl ceza vermişti. Biz bu kararı istinafa taşıdık ve karar bozuldu. İstinaf mahkemesi, izinsiz dinamit bulundurmaktan yani patlayıcı maddeden 5 yılı onadı ancak olayın `öldürmeye teşebbüs´ olduğunu değerlendirerek 14 yıl hapis cezası verdi. Yani sanık toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karşı taraf kararın bozulması için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay da 27 Ekim tarihinde istinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararı onayladı sanığa verilen 19 yıl ceza kesinleşti. Sanık daha önceden sabıkası olduğu için 19 yıl net olarak hapis cezasını cezaevinde geçirmiş olacak."  
CİNSEL SALDIRI DAVASI SÜRÜYOR 
Avukat Çalıcıoğlu, olaydan 1 ay önce Sezai Özgürün, müvekkili Yeliz Özgür'ü aracıyla ormanlık alana götürerek cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu nedenle açılan davanın da sürdüğünü söyledi. Müvekkilinin olayı gören muhtarın silahıyla sanığı etkisiz hale getirmesi sonucu kurtulduğunu ifade eden Çalıcıoğlu, "Tehdit ettiği için ilk başta şikayetçi olmayan müvekkilim hanım sonradan şikayetçi oldu. Bu olayla ilgili de cinsel saldırı davası sürüyor. Müvekkilim bu süreçte çok acı çekti. Öldürmeye kastı olan insanlar şiddet eğiliminde olabiliyor. Kadınlar, en ufak şiddet gördüklerine polise, adliyeye, savcılarımıza başvurularını yapsınlar, haklarını arasınlar. O konuda çekince göstermesinler." diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-11-25 07:42:02

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