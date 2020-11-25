Taşkömürü teslimatının yüzde 54,1'i termik santrallere yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre taşkömürü üretimi Eylül ayında 109 bin 327 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre taşkömürü satılabilir üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 21,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 ve OcakEylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi Eylül ayında 357 bin 917 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 6,7, bir önceki yılın aynı ayına göre bir 1,1 ve OcakEylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azaldı.

Taşkömürü ithalatı bir önceki aya göre yüzde 26,7 arttı

Taşkömürü ithalatı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 26,7, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 ve OcakEylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 arttı. Taşkömürü koku ithalatı bir önceki aya göre yüzde 21,5, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,6 ve OcakEylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azaldı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Eylül ayında taşkömürü teslimatının yüzde 54,1'i termik santrallere, yüzde 12,7'si kok tesislerine, yüzde 10,1'i demirçelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 74,4'ü termik santrallere ve yüzde 18,3'ü demirçelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 94,0 ile demirçelik sanayine yapıldı.

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