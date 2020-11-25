Usulsüz avlananlara cezai işlem uygulandı

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Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor. Ekipler usulsüz avlanan kişilere cezai işlem uyguladı.

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri usulsüz avlanmalara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Aliağa köyünde Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde usulsüz avlandığı tespit edilen kişilere idari para cezası uygulandı.

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