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Eşinin aracına bomba düzeneği koyan sanığın 19 yıl cezasını Yargıtay onadı

İHA

Eşinin aracına bomba düzeneği koyan sanığın 19 yıl cezasını Yargıtay onadı

Zonguldak'ta üç yıl önce boşanma davası açan eşinin aracına bomba düzeneği koyan sanığın cezası Yargıtay tarafından onaylandı. Avukat Mustafa Hayati Çalıcıoğlu, adaletin yerini bulduğunu ifade ederek, "Binde bir de olsa patlama ihtimali olduğu kesindi. Yargıtay da bu kararı onayarak göstermiş oldu" diye konuştu.
Edinilen bilgiye göre olay 2017 yılında Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. Sezai Ç., bir süre önce kendisine boşanma davası açan eşi Yeliz Ö.'nün işte olduğu sırada 06 YA 7417 plakalı otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdi. İşyerinden çıkan Yeliz Ö., otomobili ile hareket halinde iken mesai arkadaşları aracının altında bomba düzeneğini gördü. Yeliz Ö. aracını durdurup bomba düzeneğini görünce korku içerisinde hızla uzaklaşırken, durum polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Düzenek, bomba imha uzmanınca patlatıldı. Gözaltına alınan Sezai Ç. hakkında izinsiz patlayıcı madde kullanmaktan ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı.
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda sanık hakkında izinsiz patlayıcı madde kullanmak suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçu yerine silahla tehdit suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Bunun üzerine Yeliz Ö.'nün avukatı Mustafa Hayati Çalıcıoğlu durumu istinaf mahkemesine taşıdı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nce sanığın tehdit suçundan 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin hükmün kaldırılarak sanığın tasarlayarak bombalama suretiyle eşini öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve izinsiz patlayıcı madde bulundurmak suçundan da 5 yıl hapis cezası verilmesi kararı verildi. Yargıtay 1. Ağır Ceza Mahkemesi de bu kararı onadı. Sanık, geçmişte benzer sabıkası olduğu gerekçesiyle infaz şartı getirildi. Sanık hakkındaki 19 yıl hapis cezasının yanı sıra eşine karşı cinsel saldırı davası ise devam ediyor.

Bomba düzeneğini internetten araştırmış
Sanığın, gerçek dinamit lokumu ve elektrikli fünye ile internetten bomba düzeneğinin nasıl yapılacağına yönelik araştırmalar yapmış olduğunu söyleyen Avukat Mustafa Hayati Çalıcıoğlu, "Müvekkilim eşiyle anlaşamadıkları için boşanma davası açmıştı. Boşanma davası nedeniyle sanık olan eşi bu davayı geri çekmesi için baskı yapmış. Arkasından da müvekkilim kabul etmeyince önce cinsel saldırı mahiyetinde bir saldırısı olmuş. Onunla ilgili dava halen derdest devam etmektedir. Cinsel saldırı olayından bir on gün kadar sonra müvekkilimin aracının altına şoför koltuğunun altına olacak şekilde bomba düzeneği yerleştirmiş. Bu düzeneği hazırlarken gerçek dinamit lokumu, gerçek elektrikli fünye, gerçek uzaktan kumanda cihazlarıyla ve bunu internetten araştırarak bomba düzeneğinin nasıl yapılacağını araştırarak yerleştirmiş. Bunun üzerine hakkında Cumhuriyet Savcılığınca hakkında nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ceza davası açılmış. Ancak Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda nitelikli kasten öldürmeye teşebbüsten değil sadece silahla tehditten 4 yıl hapis cezası verilmişti. Ancak izinsiz olarak gerçek dinamit ve fünye kullanarak burada alt sınırdan uzaklaşılarak ceza vermişti. Biz bunu istinafa taşıdık. İstinaf yoluna başvurduk. Ankara BAM 8. Ceza Dairesince bu karar bozularak ortadan kaldırıldı. Sanığın nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan eşe karşı işlemiş olduğundan bu suçu 14 yıl hapis cezası verdi. 5 yıl verilmiş olan cezayı aynen onadı. Sadece 4 yıllık tehdit suçundan değil nitelikli kasten öldürme suçundan 14 yıla çıkarttı. 14 yıl ve artı 5 yıl olunca 19 yıl daha öncesinde de benzer sabıkası olduğu için infaz şartı getirildi. Arkasından onlar temyiz ettiler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca önce bir mütalaa verildi tebliğnamede daha doğrusu. Kararın bozulması yönünden bilirkişiye gönderilmesi gerekir şeklinde bir gerekçe ile bozulması istenmişti. Ancak Yargıtay 1. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Ekim 2020 tarihli kararıyla istinaf mahkemesince verilen kararı onayarak hükmü kesinleştirmiş oldu. Böylece 19 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu" dedi.

"Hukuk zaferinden ziyade adalet yerini buldu"
Mağdur Yeliz Ö.'nün psikolojisinin etkilendiğini anlatan Çalıcıoğlu, Yargıtay tarafından verilen bu kararın diğer kadınlara da örnek olduğunu anlattı. Çalıcıoğlu, "Müvekkilim olayların çok ciddi şekilde etkisi altında kalmıştı. Çok ciddi şekilde korkuyordu. Duruşma salonundan çıkarken başkalarının yardımıyla ağlamaklı şekilde çıkabilmişti. 9 yıl çok az ceza öldürmeye teşebbüs ettiğini, öldürmek istediği şeklinde feryat figan etmişti. Bu karardan sonra müthiş şekilde rahatlamış oldu. Bu adaletin yerini bulması tecellisi diyelim. Gerçekten hukuk zaferinden ziyade olması gerekendi. Bir bomba düzeneği kurulmuştu. Bilirkişi olarak dinlenen kişi bombanın binde bir ihtimal olması muhtemel demişti. Ancak binde bir de olsa patlama ihtimalinin olduğu kesindi. Yargıtay da bu kararı onayarak göstermiş oldu. Kadınların tümüne örnek bir karar olsun. Haklarında kendilerine yönelik böyle bir eylem olduğunda çekinmeden gerekli mercilere başvursunlar. Kendilerini koruma altına aldırsınlar. Hiçbir şekilde de çekinmesinler" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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