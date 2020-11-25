Başkan Çınar, MÜSİAD EXPO 2020’yi değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, MÜSİAD EXPO 2020 fuarıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, pandemi sonrasında yapılan en büyük fuar olan, hem katılımcı hem ziyaretçilerden yoğun ilgi gören MÜSİAD EXPO 2020'nin başarıyla tamamlandığını belirterek 4 gün süren fuara Avrupa, AsyaPasifik, Avrasya, Afrika ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkeleri başta olmak üzere, 102 ülkeden 15 bine yakın ziyaretçinin katıldığını ifade etti. “Küresel Ticaret Burada” sloganıyla yapılan fuarda, 50 ülkeden 400 alım heyetinin ağırlandığını dile getiren Çınar, pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği fuar kapsamında, 4 kıtadan 19 iyi niyet (MoU) anlaşmasına da imza atıldığını vurguladı. EXPO 2020’nin sanal fuarı 28 Kasım’a kadar online ziyaretçilere açık olacağını belirten Çınar “Fuarı ve beraberinde ki etkinlikler, pandemi sürecinde yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen, camiamıza ve ülkemiz iş dünyasına büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olmuştur” dedi.

Çınar, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi; “ Bu yıl sadece pandemi dönemindeki en geniş katılımlı fuar olarak değil; aynı zamanda pek çok ilki gerçekleştirerek de güçlü marka imajını sağlamlaştıran fuarımız, 70 bin metrekarelik bir alanda 15 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde pandemi kurallarına ve TSE COVID 19 Güvenli Hizmet standartlarına uygun şekilde yapılan MÜSİAD EXPO, ilk hibrit fuarı olma özelliğiyle sanal ortamdan da katılım ve ziyaretlerin gerçekleşmesine olanak sağlandı. Maske, mesafe, temizlik kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yürütülen organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeriye alındı ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılan fuarımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da ziyaret etti.”



24 Sektörden 100’lerce firma katıldı

Fuar kapsamında 50 ülkeden 400 alım heyetinin ağırlandığını söyleyen Çınar, 24 sektörden yüzlerce firmanın katılımıyla yapılan MÜSİAD EXPO 2020’nin, pandeminin bu zorlu sürecinde yeni dönem iktisadi yol haritasında etkili ve faydalı olacağına inandıklarını ifade etti. Fuara, Karadeniz Ereğli’den Çınar Boru Profil, Tat Metal Çelik ve Hira Havlupan firmalarıyla katılım sağlandığını belirten Çınar, Venezuela’dan Özbekistan’a, Endonezya’dan Almanya’ya kadar pek çok ülkeden stantlı katılımın sağlandığını ve Avrupa, AsyaPasifik, Avrasya, Afrika ve MENA ülkelerinden yoğun talebin olmasının, ülkemizin yeni dönem yatırım politikalarına destek verebilmek adına kendilerini motive ettiğini belirtti.



Expo 2020’de Girişimcilik Alanı’na büyük ilgi

Bu yılki fuarın ilklerinden olan Girişimcilik Alanı’nda, Türkiye’nin yeni yatırım gücü haline gelen projelerin sergilendiğini ve bu alanın ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi çektiğini aktaran Çınar, aynı şekilde fuar kapsamında ziyaretçilerle buluşan Türk dünyasının haklı gururu elektrikli araçların da yoğun ilgiyle karşılandığının altını çizdi. Çınar açıklamalarına şöyle devam etti ; “Bu yılki EXPO’da ilk kez MÜSİAD tarafından projelendirilen Karavan Turizmi girişimleri de sergilendi. Fuarda yer alan MÜSİAD Vadisi’nde Akıllı Tarım Kent Projesi, Karavan Park Projesi, Pandemi (Sahra) Hastanesi ile MÜSİAD’ın Milli Üretim Üssü olacak Yatırım, Üretim ve Ticaret Üsleri projeleri başta olmak üzere Future, Innova, Invest, Akademi, 2023 Yerel ve TIA markalarının da lansmanları yapıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen sanayici ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 24'üncü Uluslararası İş Forumu International Business Forum (IBF) kapsamında "Virüs Ekonomisi" gündemi konuşuldu. Toplantılar boyunca, pandemi sonrası dünya düzeni masaya yatırıldı. Dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu zamanda düzenlenen, ülke temsilcileri ve iş insanlarını ağırlayan forumda IBF Başkanı Erol Yarar yaptığı konuşmada; "Bugünün fotoğrafını iyi çekmezsek, teşhislerimizi doğru yapamazsak, tedaviyi yapamayız. Sektörel analizleri, bugünün ve yarının ne olacağı ile ilgili uzmanlarımızdan dinlemek yararlı olacaktır. Dünya hayatı hiçbir asırda görmediği büyük kriz haline dönüştü. Dünyadaki istatistiklere baktığımızda her yıl 56 milyon kişi ölüyor. Şu anda bu hastalık nedeniyle ölümler istatistiki olarak yüzde 1,5 artmış. Dünyanın ekonomisi nasıl daralır diye baktığınızda, tek izahı var. Psikoloji bozulunca ekonomi de bozuldu" diyerek düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.”



Dünya fahri konsoloslarının buluşma noktası

Çınar, fuarda ticaret ve yatırım ağlarına katkıda bulunmak adına, ticaretin iletişim dili haline gelen diplomasinin, öncü unsurlarından olan fahri konsolosların bir araya geldiği ‘MÜSİADDünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi’nin de gerçekleştirildiğini ifade etti. Uluslararası ticaretin önemli oyuncuları sayılan fahri konsolosları bir araya getiren yaklaşık 50 fahri konsolosun katıldığı zirvede Türkiye ile ABD, Avrupa, Asya ülkeleri başta olmak üzere, farklı ülkelerin ticari ve ekonomik diplomasisinin tartışıldığını anlatan Çınar “Bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplam 193 anlaşma imzalayan MÜSİAD, Uluslararası İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni ile 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla iyi niyet ve işbirliği (MoU) anlaşması imzalayarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticaret ilişkilerinin gelişmesi noktasında adımlar attı” diye konuştu.



Dünya Genel İdare Kurulu (DGİK) yapıldı

Fuar boyunca yapılan diğer bir etkinliğin de MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu olduğunu ifade eden Çınar “Karadeniz Ereğli Başkanı olarak şahsımın da katıldığı toplantı, Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yönetim kurulu üyeleri, yurt içi ve yurt dışından şube başkanları ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti” dedi.



Pandemi sürecinde iş dünyasına bir nebze de olsa moral oldu

Korona Virüsü nedeniyle tüm dünyayı etkisi altına pandemi sürecinden dolayı fuar ve etkinliklere katılımın az olabileceğine dair düşünceler içerisindeyken özellikle yurt dışından gelen heyetlerin fazla olması ve bu durumun iş görüşmelerinede pozitif yansımasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Çınar “Bu vesileyle yaşadığımız pandemi sürecine rağmen Fuar ve beraberinde ki etkinliklerle iş dünyasına moral veren organizasyonlarımızın düzenlenmesinin öncesinde ve icrasında emeği ve katkısı olan herkese şahsım ve şube üyelerimiz adına şükranlarımızı sunarım. Allah, camiamıza, devletimize, milletimize ve İslam Alemine fayda sağlayacak daha nice başarılı organizasyonlara imza atabilmeyi hepimize nasip eylesin” diyerek sözlerini tamamladı.

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