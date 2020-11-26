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Hastanın karnından 14 kilo tümör çıkaran doktor: Karın şişkinliği tümör belirtisi olabilir

DHA

Hastanın karnından 14 kilo tümör çıkaran doktor: Karın şişkinliği tümör belirtisi olabilir


Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK (DHA)ZONGULDAK'ta ani kilo kaybı ve karında şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran Mustafa C.'nin (56) karnında tespit edilen 14 kiloluk tümör ameliyatla alındı. Dr. İlhan Taşdöven, karın şişkinliklerinin tümör belirtisi olabileceğini ifade ederek, "Anlamsız kilo kayıpları, halsizlik ve şişkinlik şikayetleri bazen tümör belirtisi olabiliyor. Şişkinlik diye geçmeyelim ve bu durumda en yakın doktora başvuralım. Özellikle 40´lı yaşlardan sonra bu belirtilerin takiplerinin yapılması gerekiyor" dedi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ani kilo kaybı ve karında şişkinlik şikayetiyle başvuran Mustafa C.'nin karnında 60 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edildi. Mustafa C., tümörün iç organlarına yaptığı baskı nedeniyle acil ameliyata alındı. 14 kilo ağırlığında olduğu tespit edilen tümör, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlhami Taşdöven ve ekibinin yaptığı başarılı ameliyatla çıkarıldı. Mustafa C., 5 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hasta hakkında bilgi veren Dr. Taşdöven, "Hastamıza yaptığımız ameliyatta karın bölgesini tamamen kaplayan büyük bir kitleyle karşılaştık. Bu kitlenin kalın ve ince bağırsağı hastanın sağ tarafına ittiğini gördük. Bu kitleyi dışarı aldık. Dışarı aldıktan sonra iki üç tane daha küçük kitlelerle de karşılaştık. Onları da temizledik. Hastayı daha sonra servisimizde takip ettik. 5 günlük takip sonrasında şifa ile taburcu ettik" dedi.
'ŞİŞKİNLİK DEYİP GEÇMEYİN'
Dr. İlhami Taşdöven, karın şişkinliklerinin sadece 'şişkinlik' olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu şişkinlikler karşımıza tümör şeklinde gelebiliyor. Şişkinlik diye geçmeyelim ve bu durumda en yakın doktora başvurmayı öneririm. Anlamsız kilo kayıpları, halsizlik ve şişkinlik şikayetleri bazen tümör belirtisi olabiliyor. Özellikle 40´lı yaşlardan sonra bunların takiplerinin yapılmasını öneririm. Tedavi edilmezse bu büyük kitleler diğer organların dolaşımını bozacağı için ileride daha çok sıkıntı yaşatabilir. Erken teşhis ve tanı önemlidir. Erken tanıyla bu kitle çıkarıldığında hasta normal yaşamına devam edebilir" diye konuştu. DHA-Sağlık Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-11-26 12:27:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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