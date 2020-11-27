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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vekili Aydınlı’dan vatandaşlara uyarı

İHA

Başkan Vekili Aydınlı’dan vatandaşlara uyarı

Devrek Belediye Başkan Vekili Şeref Aydınlı, halkı koronavirüs salgınına karşı alınan önlem ve tedbirlere uymaları konusunda belediye hoparlöründen anons yaparak uyardı.
Belediye hoparlörlerinden anons yapan Başkan Vekili Aydınlı, vatandaşların salgına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirterek, pandemi kurallarına uymalarını istedi. Başkan Vekili Şeref Aydınlı, belediye hoparlöründen Devreklilere şöyle seslendi “Sevgili Devrekliler, hepinize sağlıklı huzurlu bir gün ve hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin. Kıymetli hemşerilerim. Koronavirüs salgını gerek Devrek’imizi gerek ülkemizi ve tüm dünyayı iyice etkisi altına aldı. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim. Koronavirüsle mücadelemizi ve aldığımız önlemleri, çok daha arttıralım. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım, virüsten korunmak kendi elimizde. Kısıtlamalar ve önlemler hepimiz için. Lütfen uyalım, uymayanları uyaralım. Sağlıcakla kalın” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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