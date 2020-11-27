Pandemiye rağmen rekor kan bağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemiye rağmen rekor kan bağışı

İHA

Pandemiye rağmen rekor kan bağışı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı, Kızılay ile işbirliği içerisinde “Hayat kurtarmak senin kanında var. Kan ver, Ereğli’ye can ver” sloganıyla gerçekleştirdiği kan bağışa kampanyasına yoğun katılım oldu.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları ile partililerin yanı sıra bazı sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar kan bağışında bulunarak, kan stoklarının artmasına destek verdi.
Kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İlçe Başkanı Bozkurt, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini söyledi. Bozkurt, şunları kaydetti: “Öncelikle ‘kanın yapılamayan tek ilaç, kaynağının da insan olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Kan, hepimiz için çok değerli. Bir gün biz de sevdiklerimiz de kana ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı olarak bu konuya dikkat çekmek istedik. Özellikle pandemiden dolayı vatandaşlarımızın kafasında kan verme ile ilgili şüpheler olabilir. Fakat, Korona virüs kandan geçen bir hastalık değil. Ayrıca buradaki görevli arkadaşlarımız da oldukça hijyenik bir ortamda çalışıyorlar. Ereğli halkı, kan verme konusunda son derece bilinçli ve bir o kadar da vefalı. Kampanyamıza gösterdikleri ilgiden dolayı değerli ilçe halkımıza, projemizi gerçekleştirmemizde bizden desteğini esirgemeyen Lal Cafe ve Restaurant İşletmecisi Yılmaz Yalçın'a, gün boyu büyük bir emek ve özveriyle görevlerini en iyi şekilde yapan Kızılayımızın Zonguldak ve Ereğli Şubesi yetkili ve çalışanlarına şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyor; kampanyamız kapsamında toplanan 105 ünite kanın ihtiyaç sahiplerine can olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrek Kaymakamı Altay denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Devrek Kaymakamı Altay denetimlere katıldı
Başkan Küçükali son yolcuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Başkan Küçükali son yolcuğuna uğurlandı
Hafta sonu Belediye vezneleri açık
YEREL HABERLER Hafta sonu Belediye vezneleri açık
Madenciler şehit madenci meslektaşları için Kur’an okuttu
YEREL HABERLER Madenciler şehit madenci meslektaşları için Kur’an ...
Ünlü Türkücü Akçayır Devrek’te klip çekti
YEREL HABERLER Ünlü Türkücü Akçayır Devrek’te klip çekti
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma ...
Nalbur dükkanında yangın çıktı
YEREL HABERLER Nalbur dükkanında yangın çıktı
Başkan Başol Pazar esnafına HES kodu denetimi yaptı
YEREL HABERLER Başkan Başol Pazar esnafına HES kodu denetimi yaptı
Hatalı sollama kaza getirdi
YEREL HABERLER Hatalı sollama kaza getirdi
Kanuni Sondaj Gemisi yeni müjdelere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kanuni Sondaj Gemisi yeni müjdelere hazırlanıyor
Başkan Vekili Aydınlı’dan vatandaşlara uyarı
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydınlı’dan vatandaşlara uyarı
Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kanuni sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları ...
Zonguldak’ta 24 bin 332 korona virüs denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 24 bin 332 korona virüs denetimi ...
Zonguldak’ta ev yangını
YEREL HABERLER Zonguldak’ta ev yangını
Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararları açıkladı
YEREL HABERLER Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararları ...
Zonguldak’ta izinsiz etil alkol satan şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER Zonguldak’ta izinsiz etil alkol satan şüpheli ...
Devrekli Gazeteci Tığ’dan öykü kitabı
YEREL HABERLER Devrekli Gazeteci Tığ’dan öykü kitabı
Kdz. Ereğli kış çiçeklerine kavuştu
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli kış çiçeklerine kavuştu
Alabalık ve Levrek üretimi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Alabalık ve Levrek üretimi toplantısı yapıldı
Haritada alarm veren Zonguldak’ta kent merkezinde sakinlik hakim
YEREL HABERLER Haritada alarm veren Zonguldak’ta kent merkezinde ...
Hamsi bolluğu, fiyatlara yansımaya başladı
YEREL HABERLER Hamsi bolluğu, fiyatlara yansımaya başladı
Hastanın karnından 14 kilo tümör çıkaran doktor: Karın şişkinliği tümör belirtisi olabilir
YEREL HABERLER Hastanın karnından 14 kilo tümör çıkaran doktor: ...
Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Karadeniz Bölgesi ikincisi oldu
YEREL HABERLER Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Karadeniz Bölgesi ...
Kömürlük yangını korkuttu
YEREL HABERLER Kömürlük yangını korkuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X