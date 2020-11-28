BEÜ ile İŞKUR arasında protokol imzalandı

Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında üniversite öğrencilerine yönelik ‘İŞKUR Kampüs Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Üniversite Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde Bülent Ecevit Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu katıldı. Protokol bağlamında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde kurulacak İŞKUR Kampüslerde, İŞKUR’da görevli İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacak. Ayrıca imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan işbaşı eğitim programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlanacak. Öğrencileri çalışma hayatına hazırlayacak desteğin verilmesini öngören protokole göre Kariyer Merkezi Ofisimiz içinde, İş ve Meslek Danışmanlarının öğrencilere danışmanlık hizmeti sunmasına ve bireysel görüşme ya da grup görüşmesi yapabilmesine elverişli bir alan “İŞKUR Kampüs” olarak temin edilecek.

İŞKUR Kampüs Protokolüne ilişkin açıklamada bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Öğrencilerimizin iş dünyasına hazırlanması ve sektörlerin beklentilerine cevap verebilecek donanımda yetişmeleri adına kurum ve kuruluşlarla olan iş birliklerinin devam ettiğini ifade ederek, bu kapsamda da İŞKUR ile de iş birliklerinin verimli bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

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