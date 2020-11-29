Evinde 4 pitbull bulunan kişiye 38 bin lira ceza

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta evinde bakılması yasak 4 pitbull cinsi köpek bulunduran kişiye 38 bin 252 lira ceza uygulandı.
Zonguldak Çınartepe Mahallesi'nde bir kişinin evinde pitpull ırkı köpek bulundurduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine, polis ile birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü ekipleri verilen adrese gitti. H.Ö.'ye ait evde yapılan aramada 4 adet pitpull köpek tespit edildi. Tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan 4 pitpull, Çaycuma Hayvan Barınağı'na götürüldü. H.Ö.'ye ise toplam 38 bin 252 lira para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-11-29 12:01:37
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