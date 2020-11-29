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2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 - Hacettepe Spor: 1

İHA

2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 - Hacettepe Spor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Hacettepe Spor'u 41 mağlup etti.

Stat: Devrek
Hakemler: Serkan Önsal xx, Turgut Evran xx, Alp Osman Karaosmanoğlu xx
Zonguldak Kömürspor: Taha Cengiz xx, Ali Fırat xx, Hakan xx, Murat xx, Emre xxx, Berkan xx, Aykut xxx, Oktay x (Hüseyin dk. 90+1 ?), Ahmet x (Neşet Can dk. 80 ?), İhsan x (Batuhan dk. 30 xxx), Sinan x (Tezcan dk. 90+ ?)
Hacettepe Spor: Yasin xx, Hüseyin xx, Ali Eren xx, Metehan xx, Muhammet xx, Volkan x (Muhammed Ali Barutçu dk. 46 x), Kaan xx, Serdarcan xx, Yağız x (Ahmet Arda dk. 81 ?), Mehmet Can Yıldırım x (Umutcan dk. 73 x), Mehmet Can Güngör xx
Goller: Emre (dk. 21), Aykut (dk. 41, dk. 88), Batuhan (dk. 45) (Zonguldak Kömürspor), Mehmetcan Yıldırım (dk. 26) (Hacettepe Spor)
Sarı Kartlar: Aykut, Berkan, Ali Fuat (Zonguldak Kömürspor), Kaan, Volkan, Muhammet Selim, Ali Eren (Hacettepe Spor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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