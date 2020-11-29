2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 - Hacettepe Spor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Hacettepe Spor'u 41 mağlup etti.
Stat: Devrek
Hakemler: Serkan Önsal xx, Turgut Evran xx, Alp Osman Karaosmanoğlu xx
Zonguldak Kömürspor: Taha Cengiz xx, Ali Fırat xx, Hakan xx, Murat xx, Emre xxx, Berkan xx, Aykut xxx, Oktay x (Hüseyin dk. 90+1 ?), Ahmet x (Neşet Can dk. 80 ?), İhsan x (Batuhan dk. 30 xxx), Sinan x (Tezcan dk. 90+ ?)
Hacettepe Spor: Yasin xx, Hüseyin xx, Ali Eren xx, Metehan xx, Muhammet xx, Volkan x (Muhammed Ali Barutçu dk. 46 x), Kaan xx, Serdarcan xx, Yağız x (Ahmet Arda dk. 81 ?), Mehmet Can Yıldırım x (Umutcan dk. 73 x), Mehmet Can Güngör xx
Goller: Emre (dk. 21), Aykut (dk. 41, dk. 88), Batuhan (dk. 45) (Zonguldak Kömürspor), Mehmetcan Yıldırım (dk. 26) (Hacettepe Spor)
Sarı Kartlar: Aykut, Berkan, Ali Fuat (Zonguldak Kömürspor), Kaan, Volkan, Muhammet Selim, Ali Eren (Hacettepe Spor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.