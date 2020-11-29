Zonguldak Kömürspor - Hacettespor: 4-1

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)STAT: Devrek İlçe
HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Turgut Evran (xx), Alp Osman Karaosmanoğlu (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Taha Cengiz (xx)Ali Fırat(xx), Hakan (xxx), Murat (xx), Emre (xxx), Berkan (xx), Aykut (xxx), Oktay (xx)(Dk.90 Hüseyin), Ahmet (xx)(Dk.80 Neşet Can), İhsan (x)(Dk.30 Batuhan xx), Sinan (xx)(Dk.90 Tezcan)
HACETTEPESPOR: Yasin (x)Hüseyin (xx), Ali Eren (xx), Metehan (x), Muhammet (xx), Volkan (x)(Dk.45 Muhammed Ali Barutçu x), Kaan (xx), Serdarcan (xx), Yağız (x)(Dk.81 Arda), Mehmet Can Yıldırım (x)(Dk.73 Umutcan x), Mehmet Can Güngör (x)
GOLLER: Dk. 21 Emre, Dk. 41 ve Dk. 88 Aykut, Dk.45 Batuhan (Zonguldak Kömürspor) Dk.26 Mehmetcan Yıldırım (Hacettepespor)
SARI KARTLAR: Aykut, Berkan, Ali Fuat (Zonguldak Kömürspor) Kaan, Volkan, Muhammet Selim, Ali Eren (Hacettepespor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup´ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Hacettepespor'u ile 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21´inci dakikada Emre, 41 ve 88´inci dakikalarda Aykut ve 45´inci dakikada Batuhan kaydetti. Konuk Hacettepespor´un tek golü ise 26´ncı dakikada Mehmetcan Yıldırım´dan geldi.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-11-29 17:53:40
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