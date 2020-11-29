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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararları açıkladı

İHA

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararları açıkladı

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni kararlar doğrultusunda sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler genel kurul toplantıları da dahil 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendi.
Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereği Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak kararlar aldı. Buna göre İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı Genelgesinde; İçişleri Bakanlığının 24.11.2020 tarihli onayı ile derneklerin genel kurul toplantılarının Şubat ayı sonuna kadar ertelendiği hatırlatıldı. Bu çerçevede; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 02.10.2020 tarih ve 77 nolu Ara Kararı ile 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) il genelinde 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.
İçişleri Bakanlığının 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgesi doğrultusunda,
İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 18.11.2020 tarih ve 85 nolu Ara Kararı ile yemeiçme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine, bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasına, Kimlik Bildirme Kanununun ek 2 nci maddesinde yer alan “Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.” hükmü uyarınca konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine, Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine, Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına karar verildi.
Okul öncesinde yüz yüze eğitime ara
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının “Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi” konulu kararı doğrultusunda; okul öncesinde yüz yüze eğitime ara verilmesiyle alakalı karar şöyle açıklandı:
“Çocukların eğitim etkinliklerinde bir yetişkinin desteğine ihtiyaç duymaları ve ekran karşısında uzun süre kalmanın gelişimlerine olan olumsuz etkileri düşünülerek okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların öğretmen rehberliğinde yüz yüze eğitime öncelikli tercih edilmekle birlikte Covid19 salgının seyrinin ilimizde artması ve Covid19 ‘un getirdiği diğer zaruri nedenlerle okulöncesi eğitim kurumlarımızdaki yüz yüze eğitim oranlarının düşük olmasından dolayı, okul öncesi eğitim kurumlarında bu eğitim kademesine özgü olacak şekilde uzaktan eğitime geçilmesi, Covid19 salgının seyrine göre yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili daha sonra yeniden değerlendirme yapılmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Öğretim Kurumları haricindeki resmi Anaokulu/Anasınıfı ve Uygulama Sınıflarında yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesine, Özel Öğretim Kurumları anaokulu, anasınıflarında yüz yüze eğitime, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde yüz yüze bakım faaliyetlerinin devamının sağlanmasına, Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen Özel Öğretim Kurumları anaokulu, anasınıfları, uygulama sınıflarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız ile bağlı taşra birimlerince etkin bir şekilde denetlenmesine karar verilmiştir” denildi.
Uyulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32.Maddesi gereğince 392,00TL idari para cezası uygulanacağı belirtilirken, “Alınan kararlara uymayan işyerlerine/ işletmelere/ kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi gereğince 3.180,00TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna gore kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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