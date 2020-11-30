Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çiftçilere fındık fidanı dağıtımı yapıldı.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilde ki çiftçilere dağıtılmak üzere İl Özel İdare kaynakları kullanılarak desteklenen fındık fidanı, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere dağıtıldı.

Fındık fidanı dağıtımı hakkında bilgi veren İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş, " İlimizde uygulanan Fındık Üretimini Geliştirme ve Kurulu Fındık Bahçelerini Gençleştirme Projesi kapsamında ilçemizde üreticilere dağıtılmak üzere 75 bin adet fındık fidanı temin ettik. 2016 yılından itibaren her yıl düzenli fidan dağıtımı ile 2020 yılında 210 çiftçi de dahil, toplam 440 çiftçimize 152 bin adet fındık fidanı dağıtımı sonucunda yaklaşık 750 dekar yeni fındık bahçesi tesisi gerçekleştirdik. Bu şekilde çiftçilerimizi devlet olarak hem fidan temini ile girdi yönünden desteklemiş oluyoruz hem de bahçe tesisi ile ilçemiz fındık alanlarında gelişmeye katkı sağlamış oluyoruz. Ayrıca tarım ve hayvancılık konularında eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekonomik ve stratejik değeri olan fındık ilçemiz ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bizim önceliğimiz üretim. Covid19 ' un başlangıcından itibaren bir çok sektörde üretim ara verirken , gıdanın öneminin bu dönemde daha çok hissedilmesi , güvenilir gıdaya ulaşımın önemi, üretime olan ihtiyacı da dikkate alarak verdiğimiz destekle çiftçilerimizin üretimi hız kesmeden devam etmektedir. Biz de kurum olarak üretimde yer alan her çiftçimize, her vatandaşımıza gereken yardım ve kolaylığı sağlama gayreti içindeyiz. Dağıtımdan itibaren kurumumdaki her arkadaşımız bahçe ziyaretleri ile eğitimleri sürdüreceğiz. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde çiftçimize ceviz ve Trabzon hurması fidanları dağıtımı da gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle taleplerimizi karşılayan Valimize ve İl Müdürümüze, ayrıca emeği geçenlere kurumum adına teşekkür ederim. Üretim için ben de varım diyen çiftçilerimize bol ve bereketli ürün temenni ediyorum " dedi.

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