Maaşını çekmeye bankaya gitti, HES kodundan karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta, koronavirüs testi pozitif çıkan Zülfiye B. (62), evde karantina altında olması gerekirken maaşını çekmek için bankaya gitti. HES kodu sorgulamasında karantinayı ihlal ettiği belirlenen Zülfiye B., ambulansla yurda götürüldü.

Kozlu ilçesinde yaşayan Zülfiye B., maaşını çekmek için kent merkezinde bulunan bankaya gitti. Banka şubesine girişte HES sorgulaması yapılan Zülfiye B.'nin, Covid-19 hastası olduğu ortaya çıktı. Görevlilerin haber vermesiyle polis ekipleri bankaya geldi. Gözlem altına alınan Zülfiye B. için sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede gelen ekipler, kadını ambulansla yurda götürdü. Zülfiye B.'nin 14 gün yurtta kalacağı ve hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

2020-11-30 13:49:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.