Emniyetten eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı, 3 tutuklu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ereğli ve Çaycuma İlçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli şahıs yakalanırken 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde 1529 Kasım tarihleri arasında merkez, Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde eş zamanlı 12 operasyon düzenledi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ereğli ilçesinde; Y.M.(24), L.K(24), K.M.(22) ve B.B.(22) isimli şahıslar, Çaycuma ilçesinde, T.M.(23) ve K.Ü.(32) isimli şahıslar, İl Merkezinde O.E.(39) isimli şahıs yapılan takip sonucu Narkotimlerce yakalandı. Operasyonlarda, 101 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 bin 260 TL suçtan elde edilen para, 1 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca 4 ayrı suçtan haklarında yakalama kararı bulunan O.E.(39) ve K.Ü.(32) isimli şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

1529 Kasım tarihleri arasında yapılan toplam 12 operasyonda, 17 şahıs yakalanırken, 2 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 3 şahıs tutuklanırken ayrıca çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 155 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 16 adet uyuşturucu hap, 6 bin 260 TL suçtan elde edilen para ele geçirildiği öğrenildi.

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