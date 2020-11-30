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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit Köyü’nden örnek birliktelik

İHA

Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit Köyü’nden örnek birliktelik

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit Köylerinin muhtarları örnek bir birliktelik sergileyerek üç köyü birbirine bağlayacak olan yol çalışmalarında sona geldi.
Kdz. Ereğli ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Ortaköy Muhtarı Erol Özsoy, Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman ve Düzpelit Köyü Muhtarı Muhittin Karabulut birlikte hareket ederek yıllardır yapımı beklenen ve üç köyü birbirine bağlayacak yaklaşık 5 kilometre yolun çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi. Yapımına 8 yıl önce başlanan ve son olarak üç muhtarın birlikte hareket etmesiyle hızlanan çalışmalar tamamlanmak üzere. Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman bu yolun sadece üç köyü birbirine bağlamakla kalmayıp EreğliDevrek arası karayoluna da alternatif olacağını vurguladı. Çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Hasbeyler Köyü Muhtarı Duman “Önemli projelerimizden biri olan üç köyün bağlantı yolunda çalışmalara başladık. Burası Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit Köylerini birbirine bağlayan yol olarak görünse de aslında tüm bölgeyi kapsıyor. Hacıosmanlar, Çaylıoğlu, Güneşli, Alacabük, Güllük, Akkaya ve Çevlük Köyleri’ne de bağlantı sağlıyor. Yine bu yol üzerinden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidip gelinebilecek ve Kozlu ile Zonguldak’a daha kısa sürede ulaşım sağlanabilecek. Ayrıca EreğliDevrek karayolu yapım çalışmaları sırasında her hangi bir sıkıntı oluştuğunda alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımıza destek veren Kdz. Ereğli Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, il genel meclisi üyelerimize, Özel İdare Şefimiz Kaan Güçeri, kıymetli Erol Özsoy ve Muhittin Karabulut muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı olsun” dedi.
Düzpelit Köy Muhtarı Muhittin Karabulut ise Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit köylerinin et ve tırnak gibi olduğunu belirterek “Aramızda hiçbir fark yoktur. Bu dayanışma içerisinde bölgemize güzel hizmetler yapmaya başladık. Bu hizmetlerimiz aralıksız devam edecek. Şimdiden tüm bölge halkına hayırlı olsun” diye konuştu.
Ortaköy Köyü Muhtarı Erol Özsoy da 8 yıl önce başlayan bu yolun yapım çalışmalarında artık sona yaklaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şu sözlere yer verdi:
“8 yıl önce dozerle açtığımız yolda kato ile tesviyesini, alt yapısını ve taşlamasını yapıyoruz. Yolun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun.”
Kdz. Ereğli’de yıllardır düğün ve bayramlarını ortak yapan Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit Köyleri’nin muhtarlarının birlikte hareket edip ortak çalışmalara imza atması üç köyde yaşayan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

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