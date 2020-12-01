Korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı 8,5 ayda bin 877 kişiye adli veya idari işlem yapıldı

Zonguldak'ta 8,5 ayda korona virüs tedbirlerine uymayan bin 877 kişiye adli veya idari işlem yapılırken 2 milyon 937 bin 776 lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak il genelinde, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 8,5 aylık süreçte bin 901 kişi ve işyerine idari veya adli işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından il ve ilçe olmak üzere cadde, sokak ve açık alanlarda 17 Mart30 Kasım tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi.

17 Mart 30 Kasım tarihi arasında yapılan denetimlerde 65 yaş üstü 78, karantinadan çıktığı için işlem yapılan 34, 20 yaş altı 75, sosyal mesafe kuralına uymayan 457 kişiye, sahil, mesire ve piknik alanlarında 22 kişiye, seyahat izin belgesi olmayan 30 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 385 kişiye, maske takmayan 740 kişiye, şehir içi ve şehirlerarası çalışan 11 toplu taşıma sürücüsüne toplamda 2 milyon 937 bin 776 lira idari para cezası uygulanırken 45 kişiye adli işlem uygulandı.

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