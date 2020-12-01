Bulduğu tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kaçak kazı yaparak, bulduğu tarihi eserleri satmaya çalışan H.A. yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde yaşayan H.A.'nın kaçak kazı yaparak tarihi eser bulduğunu tespit etti. Bu tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen H.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. H.A.'nın ev ve iş yerinde yapılan aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen 5 yüzük, 7 metal para ve 3 süs objesi ele geçirildi. Tarihi eserler, Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. H.A. hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-12-01 13:55:08
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