İçecek kutusuna sıkışan kertenkeleyi penseyle kurtardı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde esnaflık yapan Davut Açar, içecek kutusuna sıkışan kertenkeleyi pense ile kurtarıp, doğaya saldı.

İlçede esnaflık yapan Davut Açar, iş yerinin karşısında bir kertenkelenin içecek kutusuna sıkıştığını fark etti. Açar, sırt kısmından kutunun ağzında sıkışan kertenkeleyi kurtarmaya çalıştı. Eliyle kertenkeleyi çıkartamayan Açar, penseyle kutuyu kesti. Sıkıştığı yerden kurtulan kertenkele doğaya bırakıldı. Hayvanları çok sevdiğini belirten Açar, "İş yerimin karşısında yolda tıkırtı sesi duyunca bakmaya gittim. Boş enerji içeceği kutusunun içine kertenkele sıkıştığını görünce yardım etmek istedim. Kertenkele sırt kısmında sıkışmış başı içerdeydi. Çıkmak için çırpınıyordu. Ben de iş yerimden aldığım penseyle kutuyu keserek kertenkeleyi kurtardım ve doğaya geri bıraktım. İnsanlık görevimi yaptım" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Cem SÜRMENELİ

2020-12-01 14:55:43



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