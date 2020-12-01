Karabonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı Durumları ciddi olan aile yaşam mücadelesi veriyor

– Zonguldak’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşadığı öğrenilen 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 4 kişinin sobadan çıkan gazdan etkilendiğini belirledi. Sağlık ekipleri gazdan etkilenen (26) Ergin Ç., (13)Canberk Ç., (56)Emine Ç., (62)Hasan Ç.'yi ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Tedavileri devam eden 4 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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