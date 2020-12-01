Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

İHA

Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni kararlar yayımlandı.
Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığındaki İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.
Yeni bir karar alınıncaya kadar il genelinde hafta sonları Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.0020.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.
Zorunlu haller sayılacak durumlar
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen, vatandaşlar toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait EBaşvuru ve Alo 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.
Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.
Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta kamu kurumlarının mesai saati değişti
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kamu kurumlarının mesai saati değişti
Kablo hırsızlığından yakalanan şüpheliler serbest
YEREL HABERLER Kablo hırsızlığından yakalanan şüpheliler serbest
Zonguldak'ta kısıtlama başladı, polis yolları kapattı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kısıtlama başladı, polis yolları kapattı
Telefon kablosu hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Telefon kablosu hırsızları suçüstü yakalandı
E-dönüşüm iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER E-dönüşüm iş birliği protokolü imzaladı
4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
Karabonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı Durumları ciddi olan aile yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Karabonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik aile ...
Başkan Bozkurt Rüştü Onur’u andı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Rüştü Onur’u andı
Kanuni’nin kule montajı tamamlandı 2021 ilk aylarında Sakarya sahasında çalışmalara başlaması bekleniyor
YEREL HABERLER Kanuni’nin kule montajı tamamlandı 2021 ilk aylarında ...
Kdz. Ereğli Belediyesi borçları yapılandırıyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi borçları yapılandırıyor
İçecek kutusuna sıkışan kertenkeleyi penseyle kurtardı
YEREL HABERLER İçecek kutusuna sıkışan kertenkeleyi penseyle ...
Test sonucunu beklemeden dışarı çıktı, yurtta karantinaya alındı
YEREL HABERLER Test sonucunu beklemeden dışarı çıktı, yurtta ...
Bulduğu tarihi eserleri satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Bulduğu tarihi eserleri satmak isterken yakalandı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Tekin, "Pandemi dolayısıyla 2021 yılında suya zam yapmıyoruz"
YEREL HABERLER Tekin, "Pandemi dolayısıyla 2021 yılında suya zam ...
Korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı 8,5 ayda bin 877 kişiye adli veya idari işlem yapıldı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı 8,5 ...
'Kanuni' sondaj gemisinin sökülen kulesi monte edildi
YEREL HABERLER 'Kanuni' sondaj gemisinin sökülen kulesi monte edildi
Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: Tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: Tarihi eserler ele ...
Zonguldak´ta koronavirüs vaka artışı HES´e yansıdı
YEREL HABERLER Zonguldak´ta koronavirüs vaka artışı HES´e yansıdı
İşçileri taşıyan kafes arıza yaptı: 35 işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER İşçileri taşıyan kafes arıza yaptı: 35 işçi ...
Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit Köyü’nden örnek birliktelik
YEREL HABERLER Ortaköy, Hasbeyler ve Düzpelit Köyü’nden örnek ...
Emniyetten eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı, 3 tutuklu
YEREL HABERLER Emniyetten eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı, 3 ...
Zonguldak’ın adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya başlandı
YEREL HABERLER Zonguldak’ın adı yeniden 30 büyükşehir ile anılmaya ...
Maaşını çekmeye bankaya gitti, HES kodundan karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Maaşını çekmeye bankaya gitti, HES kodundan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X