Ekipler pazarda HES kodu ve ateş ölçümü yaptı

Zonguldak’ta haftanın 2 günü kurulan yiyecek ve giyecek pazarında ekipler denetim yaparak HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yaptı.

Zonguldak’ta haftanın 2 günü kurulan yiyecek ve giyecek pazarında ekipler denetim yaparak HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yaptı. Ekipler Soğuksu halk pazarı ve kent merkezinde bulunan giysi pazarında denetimlerde bulundu. Ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı soğuksu sebzemeyve pazarı ve tuhafiye pazarında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü gerçekleştirdi.

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