Vergi borçları için son gün 31 Aralık

Zonguldak Valiliği Vergi Borçları için yeniden yapılandırma fırsatı getirildiğini açıkladı. Kanundan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar vergi dairesine başvurmaları gerekiyor.

Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü vergi borçları ile ilgili yazılı açıklamada bulunarak Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklama şöyle;

“7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacaktır. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya edevlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da yapılabilecek. Bu noktada yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını özellikle hatırlatmak isteriz.”

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