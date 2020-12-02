TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan kapanan iş yerleri ile ilgili açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan kapanan iş yerleri ile ilgili açıklama

İHA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan kapanan iş yerleri ile ilgili açıklama

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve diğer oda yöneticilerinin üyelerden gelen talepler ve şikayetleri aktardığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu pandemiden dolayı kapanan yada ciddi ciro kaybı yaşayan iş yerleri ilgili açıklamalarda bulundu.
Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile Türkiye genelinde ki bir çok oda yöneticisinin üyelerden gelen talep ve şikayetleri aktardığı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bu konuyla ilgili olarak talep ve isteklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a iletildiğini aktardı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Pandemi tedbirleri kapsamında kapanan veya ciddi ciro kaybı yaşayan işletmelerimizin ilave desteklere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu işletmelere kira ve benzeri giderleri için doğrudan destek verilmesi gerekiyor. Vergi, prim, kredi ödemelerinin de ertelenmesi de hayati öneme sahip. Bu taleplerimize sektörlerin diğer sorun ve önerilerinin tamamını başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ve ilgili bakanlarımıza aktardık. Özellikle KOBİ’leri, ticaret erbabını rahatlatacak istihdamı koruyacak müjdeli haberleri bekliyoruz.”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun taleplerini en üst düzeyde dile getirmesinin önemine vurgu yapan Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş “Türkiye genelinde olduğu gibi pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir çok iş yeri kapandı yada cirolarında ciddi anlamda düşüşler yaşadı. Bizler üyelerimizden gelen talep ve şikayetleri bu süreçte TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na sürekli olarak aktardık. TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu’nun bizlerin ilettiği talep ve şikayetleri başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ile ilgili kuruluşlara aktarması ve aktardığımız konularla ilgili olarak adımlar atılması esnaf, sanayici ve tüccarımız açısından hayati önem taşımaktadır. Bu vesile ile TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na üyelerimizden gelen talep ve şikayetleri en üst düzeyde dile getirmesi ve çözüm için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Hasan Yağlı'nın babası vefat etti
YEREL HABERLER Şehit Hasan Yağlı'nın babası vefat etti
Vergi borçları için son gün 31 Aralık
YEREL HABERLER Vergi borçları için son gün 31 Aralık
Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
Verim, İlçe Tarım ve Orman Müdürü oldu
YEREL HABERLER Verim, İlçe Tarım ve Orman Müdürü oldu
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
YEREL HABERLER 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Devrek’te fırınlara emniyet şeridi
YEREL HABERLER Devrek’te fırınlara emniyet şeridi
Ekipler pazarda HES kodu ve ateş ölçümü yaptı
YEREL HABERLER Ekipler pazarda HES kodu ve ateş ölçümü yaptı
Devrek’te yaya önceliği denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Devrek’te yaya önceliği denetimi gerçekleştirildi
Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasının detayları ...
Zonguldak'ta kamu kurumlarının mesai saati değişti
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kamu kurumlarının mesai saati değişti
Kablo hırsızlığından yakalanan şüpheliler serbest
YEREL HABERLER Kablo hırsızlığından yakalanan şüpheliler serbest
Zonguldak'ta kısıtlama başladı, polis yolları kapattı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kısıtlama başladı, polis yolları kapattı
Telefon kablosu hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Telefon kablosu hırsızları suçüstü yakalandı
E-dönüşüm iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER E-dönüşüm iş birliği protokolü imzaladı
4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
Karabonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı Durumları ciddi olan aile yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Karabonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik aile ...
Başkan Bozkurt Rüştü Onur’u andı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Rüştü Onur’u andı
Kanuni’nin kule montajı tamamlandı 2021 ilk aylarında Sakarya sahasında çalışmalara başlaması bekleniyor
YEREL HABERLER Kanuni’nin kule montajı tamamlandı 2021 ilk aylarında ...
Kdz. Ereğli Belediyesi borçları yapılandırıyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi borçları yapılandırıyor
İçecek kutusuna sıkışan kertenkeleyi penseyle kurtardı
YEREL HABERLER İçecek kutusuna sıkışan kertenkeleyi penseyle ...
Test sonucunu beklemeden dışarı çıktı, yurtta karantinaya alındı
YEREL HABERLER Test sonucunu beklemeden dışarı çıktı, yurtta ...
Bulduğu tarihi eserleri satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Bulduğu tarihi eserleri satmak isterken yakalandı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Tekin, "Pandemi dolayısıyla 2021 yılında suya zam yapmıyoruz"
YEREL HABERLER Tekin, "Pandemi dolayısıyla 2021 yılında suya zam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X