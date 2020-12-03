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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vekili Salmanoğlu’ndan Dünya Engelliler Günü mesajı

İHA

Başkan Vekili Salmanoğlu’ndan Dünya Engelliler Günü mesajı

Devrek Belediye Başkan Vekili Yakup Salmanoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Vekili Salmanoğlu mesajında, engelli yurttaşları topluma kazandırmak, onların yaşam koşullarını kolaylaştırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık gününün “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edildiğini anımsattı.
Bu günün, engelli vatandaşların sorunlarının çözümüne katkı sağlanması ve bu konuda toplumsal duyarlılığın arttırılması amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlandığını ve toplum olarak her bireye bu sorumlulukta pay sahibi olma fırsatı sunulduğunu ifade eden Başkan Vekili Salmanoğlu, şunları söyledi:
“Geleceğe güvenle bakan, güçlü bir toplum olmanın öncelikli şartı, tüm bireylerin eşit fırsat ve imkanlardan yararlanabilmeleri, birlik ve beraberlik içinde, ortak umutları ve hedefleri paylaşarak yaşayabilmeleridir. Nüfusumuzun önemli bir bölümünü teşkil eden engellilerimizin toplumla bütünleşmelerinin ve hayatın her alanında aktif rol üstlenmelerinin sağlanması, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, engellilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin toplum içinde sağlanması ilkesinden hareketle, onların üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kolaylaştırılması en önemli hedeflerimiz olmalıdır. Modern ve medeni ülke olma şartlarından biri de engelli vatandaşlara verilen önem ve onların sosyal yaşama entegrasyonunun sağlanmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, engelli vatandaşlarımızı kararlılıklarını yitirmeden amaçlarına ulaşmak için daha çok çalışmaya, hayata bağlılıkları ve azimleriyle herkese örnek olmaya çağırıyorum."

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