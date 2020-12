Mahallede ateşli silah kullanan şahıs yakalandı

Zonguldak’ta aralarında husumet bulunan kişiyle tartışırken silahıyla havaya ateş açan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yakalandı. Şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Daha önceden aralarında husumet olan B.T. ile A.T. tartıştı. Tartışma üzerine silahını kullanan A.T., havaya ateş etti. Yaşanan olayın ardından ateşli silah kullanıldığı ihbarı üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada, olayın B.T. (34) ile aralarındaki husumete bağlı olarak A.T. (52) isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Çalışmalar neticesinde 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile A.T.'nin işyerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma” 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.

