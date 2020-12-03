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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz. Ereğli TSO üye aidat borçlarını yapılandırıyor

İHA

Kdz. Ereğli TSO üye aidat borçlarını yapılandırıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerin 2020 yılı 1. taksit tutarları ile ödenmemiş olan 2019 ve daha önceki yıllara ait yıllık aidat ve munzam aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirildiği belirtildi.
Resmî Gazetenin 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 no’lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile TSO üyelerinin 2020 yılı 1. taksit tutarları ile ödenmemiş olan 2019 ve daha önceki yıllara ait yıllık aidat ve munzam aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirildiği ifade edildi.
Kdz. Ereğli TSO’dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi; “Yapılandırma imkanından istifade ederek, geçmiş yıllara ait borçlarının ana paralarını yapılandırarak ödeyen üyelerimizin, geçmiş borçlarına ait tahakkuk etmiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ocak 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile bizzat Odamıza gelerek ve/veya Üyelik Sisteminden Online olarak yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Yapılandırmaya müracaat eden üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini en geç kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (İlk Taksit: 28 Şubat 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ( Son Taksit: 31Temmuz 2021) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendisi belirleyecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir. Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31Ocak 2021) başvuruda bulunacaklardır. Başvuru Odamıza örneği bulunan dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01.12. 2020 tarihinden itibaren “https://ebelge.tobb.org.tr” adresinden veya Edevlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiKimlik Doğrulama HizmetleriTOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak ta yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.
Üyelerimiz Odamıza müracaat ederek herhangi bir ekstra işleme gerek kalmadan geçmişe yönelik anapara borçlarını Kredi Kartı ile taksitlendirerek te ödeyebilirler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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