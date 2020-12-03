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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli vatandaşa polisten yardım eli

İHA

Engelli vatandaşa polisten yardım eli

Zonguldak'ta bir polis memuru yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa yardım etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde vatandaşların duygu dolu anlar yaşadığı bir olay yaşandı. Zonguldak Valiliği önünde yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşı gören polis memuru trafiği durdurarak vatandaşın imdadına yetişti. Vatandaşın karşıya geçerken korkmaması ve tedirgin olmaması için yanına giden polis memuru koluna girerek yolun karşısına geçirdi. Yolun karşısına geçtikten sonra vatandaşın durumunu soran ve Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan polisin davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdir topladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları gören vatandaşlar ise ‘Türk polisinin merhameti’ yorumlarında bulundu.

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