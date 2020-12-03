İtfaiyeden "Engel olmayın yeter" klibi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Alaplı İtfaiye Müdürlüğü tarafından bir video hazırlanarak "Engel olmayın yeter" mesajı verildi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Belediye itfaiye müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle farkındalık oluşturabilmek amacıyla özel bir video hazırlandı. Bu kapsamda itfaiye eri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düşüncelerini ve hislerini belirten bir video yayınlayan İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın ve Ekibi yayınladıkları videoda ‘Engel olmayın yeter’ mesajını verdi.

Videoda engelli bireyler, hiçbir zaman pes edilmemesi gerektiği, her zaman mücadeleye devam edilmesi gerektiği gibi mesajlar veren İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın ve itfaiye erleri video paylaşımında ‘Engel olmayın yeter. (3 Aralık Dünya Engelliler Günü) Bir dakikalığına kendinizi onların yerine koyun’ mesajını verdiler.

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