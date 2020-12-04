Otomobilde uyuşturucu ile yakalandılar: 3 gözaltı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; U.Y., A.A. ve V.G. isimli şahısların İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Zonguldak’a getirecekleri bilgisi üzerine ekipler hareke geçti. Alınan arama kararına istinaden Devrek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; araç içerisinde U.Y., A.A. ve V.G. isimli şüpheli şahıslar 10 gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı (bong) ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.