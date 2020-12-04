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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emeğin başkenti, Dünya Madenciler Günü’nü kutladı

İHA

Emeğin başkenti, Dünya Madenciler Günü’nü kutladı

4 Aralık Dünya Madenciler Günü, maden kenti ve emeğin başkenti Zonguldak’ta törenle kutlandı.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi ev sahipliğinde Maden Şehitleri Anıtı alanında düzenlenen tören, pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleştirildi.
Törende konuşan TMMO Şube Başkanı Çağlar Öztürk, her yıl gerçekleştirilen kapsamlı etkinlikleri bu yıl pandemi nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirterek, “Yüreğinde insan sevgisi, barış, kardeşlik, özgürlük, eşitlik, bağımsızlık tutkusu bulunan, güzel günlerin bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, omuz omuza kurulacağına inanan ve bu inançla bulunduğu her yerde; Soma`da, Ermenek`te, Kozlu`da, olduğu gibi işyerinde, sokağında, mahallesinde, köyünde kentinde mücadele eden; başka türlü bir dünyanın mümkün olduğuna ve çocuklarına daha onurlu bir geleceği sunabileceğine dair sarsılmaz bir kararlılığı olan herkesi madencinin öfkesi, umudu ve direnişiyle selamlıyor, Santa Barbara’nın biz madencilere armağan ettiği ve bir gelenek haline gelen 4 Aralık Dünya Madenciler Günümüzü tüm içtenliğimizle kutluyoruz” şeklinde konuştu.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak’ın madenciliğin ve emeğin başkenti olduğuna dikkat çekerek, “TTK’nın norm kadro ile çalışması sağlanmalı ve böylece üretim artışı istikrarlı hale getirilmelidir” dedi. Maden şehitliğinde 3 bin 673 şehit olduğunu ifade eden Yeşil, “Maden Havzamızda, ülkemizde ve dünyada madencilik sektöründe çalışan tüm meslektaşlarımızın Dünya Madenciler Günü’nü kutluyorum. Genel Maden İşçileri Sendikası ve madenci kardeşlerimiz adına, tüm dünya madencilerine dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Burada, Zonguldak Havzası Maden Şehitliğimizde isimleri yazılı 3 bin 673 maden şehidimizi ve 1848 yılından günümüze kayıtları tutulamamış tüm maden şehitlerimizi rahmetle, sevgi ve saygıyla anıyorum. Dünyada maden kazalarında hayatlarını kaybetmiş tüm madencilerimize ve iş kazalarında hayatlarını kaybeden tüm emekçilere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

"TTK, MTA ve TKİ’ye sahip çıkılmalıdır"
Öz kaynakları ülke ekonomisine katan madencilik sektörüne sahip çıkılmasını isteyen GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Bu anlamlı günde her şeyden önce, Türkiye’de kömür sektöründe tarihsel birikime sahip olan, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na, Türkiye Kömür İşletmeleri’ne, ülkemizin ve milletimizin geleceği için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük önem verdiği, yerli ve milli varlığımız olan Maden Tetkik Arama Kurumu’na ve öz kaynaklarımızı ülke ekonomisine katan madencilik sektörümüze sahip çıkılmasını istiyoruz. Zonguldak Maden Havzasından, kamu ve özel sektör olarak yılda 10 milyon ton taşkömürü üretmek gibi güzel şeyler söylendi, ancak olmadı. Yılda 5 milyon ton üretmesi beklenen özel sektöre maden sahaları verildi, sonuç alınamadı. Söylenenin aksine Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda üretim geriledi. Dönem dönem yapılan işçi alımlarında üretimin arttığı görülmüştür. Ancak emeklilikler sürmekte, çalışan sayısı azalmaya devam etmekte, bu nedenle üretim artışında istikrar sağlanamamaktadır” dedi.

"TTK norm kadro ile çalışır hale getirilmelidir"
Kötü gidişata dikkat çeken GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Genel Maden İşçileri Sendikası olarak yıllardır bu kötü gidişata dikkat çekiyoruz, önerilerimizi hem ilgililerle hem de kamuoyu ile paylaşıyoruz. TTK’da mekanize ve yarı mekanize çalışmaları üretim ve verimlilik adına olumlu gelişmelerdir. Ancak emekliliği dolan arkadaşlarımızın hemen ayrılması nedeniyle işçi açıklarımız her geçen büyüyor. Yerli ve milli üretim politikalarının sıkça konuşulduğu bir dönemde, TTK’nın işçi açıkları biran önce giderilmelidir. TTK’nın norm kadro ile çalışması sağlanmalı ve böylece üretim artışı istikrarlı hale getirilmelidir. Bu gerçekleri, başta biz madenciler olmak üzere tüm bölge halkı olarak ülkemiz ve milletimiz adına siyasi iktidara anlatmak mecburiyetindeyiz” dedi.

"Salgın, madencilik sektörümüzü de olumsuz etkiledi"
Korona virüs salgınının maden sektörünü de olumsuz etkilediğini sözlerine ekleyen GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını, madencilik sektörümüzü de olumsuz etkiledi. Bizim için madencilerin sağlığı her şeyden önce gelir. Gerekli tedbirleri alarak üretimi sürdürüyoruz. Bu salgının emekçiler üzerindeki olumsuz etkisi dikkate alınarak, devletimiz tarafından daha katı tedbirlerin alınması gerekiyor. Ancak salgını sağlıkla atlattıktan sonra tüm gücümüzü üretime yönlendirebiliriz. Bu duygularla tüm madencilerimizin Dünya Madenciler Gününü kutluyorum. Tüm maden şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Törene Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, TMMO Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, TMMO Şube Yöneticileri, GMİS’e bağlı şubelerin yöneticileri, CHP İl yöneticileri, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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