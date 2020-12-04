Gülüç Belediyesi cami cemaati için sundurma yaptı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından Site Camii’nin avlusuna cemaatin olumsuz hava koşullarında ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için sundurma yapıldı.

Gülüç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımına başlanan Site Cami avlusu sundurma çalışması tamamlandı. Gülüçlü hayırseverlerin desteği ile sundurma çalışmasının ardından Gülüç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Site Cami’sinde bakım, onarım, tamirat ve boya çalışmasına başladı.

Gülüç Belediyesi olarak pandemi sürecinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, destekte bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Demirtaş, "Gülüç Belediyesi olarak beldemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe nedeniyle zaman zaman camilerimizin iç mekanları yetersiz kalabiliyor. Beldemizde bulunan Site Camii’nin avlusunda özellikle Cuma Namazı ve Cenaze namazlarında ister istemez kalabalık oluşuyor. Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde olumsuz hava koşullarını düşünerek avlunun üstünün kapatılarak cami cemaatimizin ibadetlerini sağlamak istedik. Gülüç beldemizde bulunan Site Cami’mizin avlusunda başlattığımız sundurma çalışmamızı bitirdik. Şimdi de hayırseverlerimiz katkılarıyla tamir, tadilat ve boya çalışmalarına başlıyoruz. Destekte bulunan hayırseverlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah camimiz beldemize yakışır bir görünüme kavuşacak” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.