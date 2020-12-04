Başkan Bozkurt Başdanışman Oruç’u ziyaret etti

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında ziyaret etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt, Başdanışman Oruç ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Bozkurt, "Yönetim Kurulu Üyemiz, Sosyal Politikalar Başkanımız Fadime Doğru, Kadın Kolları Başkanımız Şerife Cerrah ve Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyemiz Numan Korkmaz ile birlikte; İlçemizin bir değeri, medarı iftiharı olan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç Hanımefendi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ziyaret ettik. Ziyaretimizde, Sayın Oruç ile göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmalar ve ilçemizde yapılması planlanan kamu yatırımları üzerine istişarelerde bulunduk. Sayın Oruç, ziyaretimizden duyduğu memnuniyetini dile getirerek; bizlere başarı dileğinde bulundu. İlçemizin sorunlarının çözümü noktasında elinden geleni yapacağını ifade eden Saadet Hanıma, bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

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