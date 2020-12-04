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FETÖ firarisi Kahramanmaraş’ta yakalandı

İHA

Zonguldak'ta FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında firari olarak aranan zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı. Zonguldak'a getirilen firari şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ firarisi Kahramanmaraş’ta yakalandı

Zonguldak’ta FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında firari olarak aranan zanlı Kahramanmaraş’ta yakalandı. Zonguldak’a getirilen firari şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ Terör Örgütü soruşturması kapsamında firar olarak aranan, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen Ö.Ş. isimli şüpheli Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Zonguldak’a getirilen şüpheli Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlı adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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